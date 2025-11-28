ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಸ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ನೇಪಾಳ..! ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಭಾರತ?

Nepal’s New ₹100 Note Sparks Controversy: ನೇಪಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷೆಯೇ ಈಗ ವಿವಾದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಪಾನಿ, ಲಿಪುಲೇಖ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಪಿಯಾಧುರಾ ಎಂಬ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಹೊಸ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮಾಡಿದ ಈ ‘ಏಕಪಕ್ಷೀಯ’ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. 2020ರಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಗಡಿಗಳೊಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲುಂಬಿನಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಟಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತದ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವಾದ ಕೆಂಪು ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರನ್ನ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ನೋಟು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.
ನೋಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿನ ಘೇಂಡಾಮೃಗದ ಚಿತ್ರವಿದೆ, ಇದು ನೇಪಾಳದ ಪಶುಸಂಕುಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ದಾರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಎತ್ತರಿಸಿದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೇಪಾಳ ಸಂಸತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸುಮಾರು 1,850 ಕಿಮೀ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡದತ್ತ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ 100 ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹62.56 ಮೌಲ್ಯವಿದೆ.