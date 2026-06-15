ಟೆಲ್ ಅವಿವ್: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವೇರಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸೋಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಿರಲು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಲೆಬನಾನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಇಸ್ರೇಲ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಕಡೆಗಣನೆ: ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು (ಹಿಜ್ಬೊಲ್ಲಾ, ಹೌತಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಲೆಬನಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ: ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಶತ್ರುಗಳ ಸದ್ದಡಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ: ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೆಂಬಲಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಾಗಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡೆ: ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ $12 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭರಪೂರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೂ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ ಉದ್ಧಟತನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಇದರ ನಡುವೆ, "ತಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನಗಳು ನಿಂತಿರುವುದು ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.