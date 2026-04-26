ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ!!

ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಶಾಸಕರ ಗುಂಪೊಂದು H-1B ವೀಸಾಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. H-1B ವೀಸಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ "2026 ರ H-1B ವೀಸಾ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆ" ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅರಿಜೋನಾದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ಎಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಅವರು '2026 ರ H-1B ವೀಸಾ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆ'ಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು H-1B ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ H-1B ವೀಸಾವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, H-4 ಅವಲಂಬಿತ ವೀಸಾವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ. H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವೇ ಅವಲಂಬಿತ ವೀಸಾ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಸೂದೆಯು 'ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ' ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ 12 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ (STEM) ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 36 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕವೇ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ H-1B ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ಎಲಿ ಕ್ರೇನ್, "ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರಮಶೀಲ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ H-1B ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲಿ ಕ್ರೇನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ?
H-1B ವೀಸಾಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು 65,000 ರಿಂದ 25,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ವೀಸಾ ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಬಳದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಕಂಪನಿಗಳು ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.
H-1B ವೀಸಾಗಳನ್ನು $200,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು.
H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು.
H-1B ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸದ ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು.
ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ (OPT) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು.
ಅವರ ವೀಸಾಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೀಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬದಲು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು.
ವಲಸೆ ನೀತಿ ತಜ್ಞೆ ರೋಸ್ಮರಿ ಜೆಂಕ್ಸ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವಲಸೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಡವಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವಲಸಿಗರನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನಾಗುವ ಹಾದಿಯು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಅಮೆರಿಕದ ವಲಸೆ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 100 ಸದಸ್ಯರ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 60 ಮತಗಳು ಮಸೂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೂ ಸಹ ಅದರ ಅಂತಿಮ ರೂಪವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ರೋಸ್ಮರಿ ಜೆಂಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ H-1B ಮಸೂದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. H-1B ವೀಸಾವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೀಸಾವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಜೆಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಸೂದೆಯು ವೀಸಾ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ (OPT) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
