New Covid-19 Variant: ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಶಾಕ್! 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ BA.3.2 Cicada

New Covid 19 Variant BA.3.2 Cicada: ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೂರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ (Lockdown) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ BA.3.2 ಸಿಕಾಡಾ (Cicada) ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ತಳಿ BA.3.2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು 75 ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಇತರ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಾನಕವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ BA.3.2 ತಳಿಗೆ ʼಸಿಕಾಡಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ BA.3.2 ಸಿಕಾಡಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ 22 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ:
ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ BA.3.2 ಸಿಕಾಡಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಇತರ 22 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮೂಗಿನ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಐದು ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ BA.3.2 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
132 ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ ಪತ್ತೆ:
ಯುಎಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವು ಮೂರು ವಿಮಾನ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ 132 ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸದ್ಯ ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ BA.3.2 ರೂಪಾಂತರ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ?
ಓಮಿಕ್ರಾನ್ನಿಂದ ಬಂದ ಕೋವಿಡ್ BA.3.2 ರೂಪಾಂತರವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 23 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ವಿಕಸನವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮತ್ತು ನಂತರ JN.1 ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡ BA.2.86 ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ: 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ . ಆದರೆ ಹೊಸ ತಳಿಯು "ಜನವರಿ 2024 ರಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ JN.1 ವಂಶಾವಳಿಗಳಿಂದ ತಳೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ BA.3.2 ರೂಪಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಕೋವಿಡ್-19 ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ BA.3.2 ಸಿಕಾಡಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್, ಫ್ಲೋರಿಡಾ, ಹವಾಯಿ, ಇಡಾಹೊ, ಇಲಿನಾಯ್ಸ್, ಮೈನೆ, ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್, ಮಿಸೌರಿ, ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ನೆವಾಡಾ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ, ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೌತ್ ಕೆರೊಲಿನಾ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಉತಾಹ್, ವರ್ಮೊಂಟ್, ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ವ್ಯೋಮಿಂಗ್, ಲೂಸಿಯಾನ, ಮಿಚಿಗನ್ ಮತ್ತು ಓಹಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.