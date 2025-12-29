ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವು..! ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?

New Year 2026: ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯ ಕುರಿತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಸಿಡ್ನಿ, ಟೋಕಿಯೊ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿಫಲವಾದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಸಂಚಿನ ನಂತರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಾಂಪ್ಸ್-ಎಲಿಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ತುಂಬಾ ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದು, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಜನಸಂದಣಿಯು ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಕ್ ಡಿ ಟ್ರಿಯೋಂಫ್ನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ನೇರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 470 ಕೆಜಿ ಬಾಂಬ್.! ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಾರಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಬುಯಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಿಗದಿಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪಾಕ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ..!
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಚು ವಿಫಲ
ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಬೃಹತ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಚನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊಜಾವೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಂಕಿತರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (ಐಇಡಿ) ಬಳಸಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.