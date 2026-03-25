Iran Blocks Pakistan Ship: ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಹಾರ್ಮುಜ್‌ನಿಂದ ಹಡಗು ವಾಪಸ್!

Strait of Hormuz Blockade: ಅಮೆರಿಕದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೆಲಾನ್ ಹಡಗನ್ನು ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 25, 2026, 02:08 PM IST
  • 2000 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಫೀಡರ್ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು
  • ಓಮನ್ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು
  • ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಹಡಗು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು

ಟೆಹರಾನ್: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಪಾಕ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಲೀನ್ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಇರಾನ್‌ನ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೆಲಾನ್ ಹಡಗನ್ನು ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಹಡಗು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ,ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ,ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗನ್ನು ಯುಎಇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮೌನವಹಿಸಿದೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುಎಇ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈಕ್ವೋಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 2000 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಫೀಡರ್ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು. ಸುಮಾರು 6,850 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು ಶಾರ್ಜಾ ಬಳಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಓಮನ್ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಆದಾಗ್ಯೂ ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಹಡಗು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ? 

1. ಇರಾನ್ ಹಲವಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ವೇಳೆಯೇ ಇರಾನ್ ಈಗ ಪಾಕ್ ಹಡಗಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಮುಖಭಂಗವಾದಂತಾಗಿದೆ. 

2. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಇರಾನಿನ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪಜೇಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ,ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರಾನಿನ ಹಡಗಿಗೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 

