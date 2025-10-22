ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಹೆಯೇ ಮಾಡಿರದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇರಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

No Exam in japan why: ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ (ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ) ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬದಲು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಜಪಾನಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳದಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ AI ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಿಂತ ಪಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಲವಾದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ನೀತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ತೋರಲು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಬಲ ಮುನ್ಸೂಚಕಗಳಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಾನತೆ: ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಳುಗದೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಬಲವಾದ ನೈತಿಕ ಅಡಿಪಾಯವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಜಪಾನಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ: ಮೊದಲು ಪಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯವೂ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ
