ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ʼರಾಜʼ.. ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ! ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವೈಖರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶನಿವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 28, 2026) ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ 'ನೋ ಕಿಂಗ್ಸ್' ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ದೇಶದ 50 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ಆಂದೋಲದನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.. ಇದು ಅಮೆರಿಕಾ ಇತಿಹಾಸದ ಬೃಹತ್ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ..
ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಇಂತಿವೆ:
* ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು The reign of kings ರೀತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ನೋ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ..
* ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಿನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ನ ಐಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
* ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ (Indivisible) ಮತ್ತು ಮೂವ್ಆನ್ (MoveOn) ನಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿನಿಯಸೋಟದ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಬ್ರೂಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಟೀನ್, ಸೆನೆಟರ್ ಬರ್ನಿ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೇನ್ ಫೋಂಡಾ, ನಟ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿ ನಿರೋ ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೇ.. ಈ ನೋ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೂನ್ 2025 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.. ಇದು ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬರೀ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ನೋ ಟೈರಂಟ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ..
