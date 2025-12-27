English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್!...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ರೆಡ್‌ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯ್‌ಸೋಕು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್!...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ರೆಡ್‌ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯ್‌ಸೋಕು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

North korea ban red lipstick : ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೇಕಪ್‌ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು..ಅದರಲ್ಲೂ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಅನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಕಲರ್‌ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಹಚ್ಚುವಾ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಾ ಯಾಕೇ ಏನು ಅಂತಾ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:50 AM IST
  • ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಬ್ಯಾನ್‌
  • ರೆಡ್‌ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್..ತಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಹಿಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಹಚ್ಚಲ್ಲ
  • ತಿಳಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ

Trending Photos

ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
camera icon6
2025 kannada movies
ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ತುಳಸಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
camera icon6
White Hair
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ತುಳಸಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! 30–34% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
8th Pay Commission
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! 30–34% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?
camera icon5
ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್!...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ರೆಡ್‌ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯ್‌ಸೋಕು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

North korea ban red lipstick : ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೇಕಪ್‌ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು..ಅದರಲ್ಲೂ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯವಿದೆ..ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ..ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಮೇಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚು..ಮೇಕಪ್‌ ಇಲ್ಲಾದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೀರಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಔಟ್ ಫಿಟ್ ಈ ಟಾಪ್‌ 10 ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಪಕ್ಕಾ ಫಿದಾ!

ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ, ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್  ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್‌ ಅನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ​​ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಂಪು ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತು.ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್‌ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಅನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಡ್‌  ಲಿಪ್​ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಅನ್ನು ಗ್ಲಾಮರ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿಯ ಮೇಕಪ್ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿವಾದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು, ಡಾರ್ಕ್‌ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನುಗುವ ಮೇಕಪ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದ "ಟೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯ" ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Red lipstick ban

Trending News