North korea ban red lipstick : ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು..ಅದರಲ್ಲೂ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಲಭ್ಯವಿದೆ..ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ..ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚು..ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲಾದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತು.ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲಾಮರ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿಯ ಮೇಕಪ್ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿವಾದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನುಗುವ ಮೇಕಪ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
