ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ

ಟೋಕಿಯೋ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಈಗ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿರುವುದು ಈಗ ಜಪಾನ್ ದ್ಯಾಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ:
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
[Emergency alert]
North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.
— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) April 8, 2026
ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯು ನೀಡಿರುವ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಶಂಕಿತ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
North Korea Launches Multiple Ballistic Missiles in Consecutive Shots into the East Sea / Sea of Japan from the Wonsan area at around 8:50 a.m., according to the South Korean Joint Chiefs of Staff, marking the fourth such launch this year
File image pic.twitter.com/dOj59ekmE9
— MidnightVisions (@MidnightVision5) April 8, 2026
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ.ಜಪಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪಥ ಮತ್ತು ಅದು ಬೀಳಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಲಯಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ಕಡಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಜಪಾನ್ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.