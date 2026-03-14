ಅಮೇರಿಕಾ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಜಪಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ..!

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಏಷ್ಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯುದ್ದದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಸಮುದ್ರದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ತಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.
[Emergency alert]
North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.
— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) March 14, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವಿನ ವಿಷ ಹೀರಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ!
ಈಗ ಜಪಾನಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ x ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತೆ 'ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ತಿಕ್ ಕ್ಷೀಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ,ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ಷೀಪಣಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೋಮವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ 'ಫ್ರೀಡಂ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಈ ಕ್ಷೀಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ.ಸುಮಾರು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾ- ದಕ್ಷಿಣಾ ಕೊರಿಯಾದ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ದಾಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್-ಉನ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಹೋದರಿ ಕಿಮ್ ಯೋ-ಜಾಂಗ್, ಈ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿದರೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್, ವೀಸಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ!
ಪ್ಯೊಂಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೋ ಹ್ಯೋನ್ ವಿಧ್ವಂಸಕ ನೌಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಪೂರ್ವ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು.ಈಗ ಅದು ಹೊಸ, ದೊಡ್ಡ-ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಬಹು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.