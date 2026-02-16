English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಅಚ್ಚರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್?

North Korea: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 16, 2026, 07:31 PM IST
North Korea: ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ನಂತರ, ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗಳು - ಕಿಮ್ ಜು-ಎ - ಅವರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಹುದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬೇಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಮ್ ರಾಜವಂಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಮ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗುಸುಗುಸು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಯುಕೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಯೋಲ್‌ನ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಾಹ್ ಜೊಂಗ್-ಯಿಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಮ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜು-ಎಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ 38 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌದಿ ದೇಶ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಕೂಡಿಡುವ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ!

ಅವರು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಿಮ್ ಯೋ-ಜಾಂಗ್ ಅವರು ಉನ್ನತ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಜೊಂಗ್-ಯಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಕಿಮ್ ಜು ಏಯ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹದಿಹರೆಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಜು ಏಯ್ ಅವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಅವರನ್ನು 'ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಿಯ ಮಗಳು' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದ್ರೂ ಇದೇ ಅವರ ಫೇವರೆಟ್‌ ಆಹಾರ..

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆ (NIS) ನಡೆಸಿದ ಅತಿ-ರಹಸ್ಯ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ನಂತರ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಶಾಸಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕಿ "ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು NIS ನಂಬುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಿಮ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವು ಈಗ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು.

ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

