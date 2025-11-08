English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ!

ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ!

North Korea warns more offensive : ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಯೋಲ್ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 8, 2025) ಹೆಚ್ಚಿನ "ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮ"ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:31 PM IST
  • ಶುಕ್ರವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 7, 2025) ನಡೆದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯು, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ನಡೆಯಿತು.
  • "ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮ"ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾ

Trending Photos

ಬುಧ- ಶುಕ್ರರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon11
Dashanka Yoga
ಬುಧ- ಶುಕ್ರರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
camera icon5
IRCTC
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
camera icon5
Mars Transit 2025
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪ.. ಅತಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon8
Actress Dia Mizra
ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪ.. ಅತಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ!

ಪಯೋಂಗ್ಯಾಂಗ್‌: ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಯೋಲ್ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 8, 2025) ಹೆಚ್ಚಿನ "ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮ"ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಶುಕ್ರವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 7, 2025) ನಡೆದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯು, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ನಡೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾ ವೀಸಾ? ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಶಾಕ್‌

ಪಯೋಂಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ನೋ ಕ್ವಾಂಗ್ ಚೋಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ "ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಮತ್ತು ಅದು "ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಬೆದರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ತೀರದ ಕಡೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಯೂಜಿಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಚೀನಾ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೀತಿ..

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯು ಪಯೋಂಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಕ್ರಮಗಳ "ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 7, 2025) ಹೇಳಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸೇನೆಯು ಪಯೋಂಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿತ್ತು. "ಎರಡು ಕೊರಿಯಾಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಸಿಯೋಲ್ ಸೇನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

 

North Korea warns more offensiveNorth Korean missile on South KoreaKim Jong UnDonald Trumpoffensive action

Trending News