English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ರಕ್ತಪಾತ.. ದೇಶದ ಈ ನಗರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ರಕ್ತಪಾತ.. ದೇಶದ ಈ ನಗರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

Nostradamus 2026 predictions : 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಈ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಘ್ನ ಎನ್ನುವಂತೆ, 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಬರೆದ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಈಗ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 6, 2026, 06:17 PM IST
    • 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಈ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
    • ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಬರೆದ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಈಗ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ..
    • ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್... ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮ್.

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 13,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
camera icon5
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 13,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ..ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರೆಡಿನಾ?
camera icon5
Yash Toxic trailer
ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ..ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರೆಡಿನಾ?
₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Deepika Padukone Networth
₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ EPFO ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹5000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!
camera icon6
EPS-95 Pension Hike
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ EPFO ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಇಪಿಎಸ್-‌95 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ₹5000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ರಕ್ತಪಾತ.. ದೇಶದ ಈ ನಗರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

Nostradamus predictions : ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮ್‌ 2026 ರ ಕುರಿತು ನುಡಿದ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್... ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮ್. 1503 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ. 1555 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಟೀಸ್' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವೇ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು 942 ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಕ್ವಾಟ್ರೇನ್ಸ್). ಇವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ (ಕೋಡಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಂತೆ). ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ.. ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು?

ಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಎಂದಿಗೂ "2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ '26' ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು (ಕ್ವಾಟ್ರೇನ್‌ಗಳು) 2026 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ.

ಈ ಪೈಕಿ "ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇದನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಸಿಡಿಲು ಎಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕೇತ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಹಠಾತ್ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಿತೂರಿ ದಂಗೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೂಡಬಹುದು. ಆ "ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಯಾರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಚಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಗೂಢ ಕಾರಣವಿದೆ

ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.. "ಒಂದು ನಗರವು ತೋರಿಸುವ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ... ಟಿಸಿನೊ ಪ್ರದೇಶವು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಟಿಸಿನೊ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿಯುತ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹರಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ಕೀ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 'ಏಳು ಹಡಗುಗಳ' ಯುದ್ಧ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, "ಏಳು ಹಡಗುಗಳ ಸುತ್ತ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 'ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ'ದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ, 7 ದೇಶಗಳು (ಚೀನಾ, ತೈವಾನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಬ್ರೂನಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ 'ಏಳು ಹಡಗುಗಳು' ಈ ಏಳು ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೌಕಾ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nostradamus 2026 predictionsPredictions2026who is Nostradamus

Trending News