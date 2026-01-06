ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ರಕ್ತಪಾತ.. ದೇಶದ ಈ ನಗರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

Nostradamus predictions : ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮ್ 2026 ರ ಕುರಿತು ನುಡಿದ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್... ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮ್. 1503 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ. 1555 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಟೀಸ್' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವೇ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು 942 ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಕ್ವಾಟ್ರೇನ್ಸ್). ಇವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ (ಕೋಡಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಂತೆ). ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಎಂದಿಗೂ "2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ '26' ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು (ಕ್ವಾಟ್ರೇನ್ಗಳು) 2026 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ.
ಈ ಪೈಕಿ "ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇದನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಸಿಡಿಲು ಎಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕೇತ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಹಠಾತ್ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಿತೂರಿ ದಂಗೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೂಡಬಹುದು. ಆ "ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಯಾರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ..
ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.. "ಒಂದು ನಗರವು ತೋರಿಸುವ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ... ಟಿಸಿನೊ ಪ್ರದೇಶವು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಟಿಸಿನೊ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿಯುತ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹರಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ಕೀ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 'ಏಳು ಹಡಗುಗಳ' ಯುದ್ಧ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, "ಏಳು ಹಡಗುಗಳ ಸುತ್ತ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 'ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ'ದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ, 7 ದೇಶಗಳು (ಚೀನಾ, ತೈವಾನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಬ್ರೂನಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ 'ಏಳು ಹಡಗುಗಳು' ಈ ಏಳು ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೌಕಾ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.