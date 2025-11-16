English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 96 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿಲ್ಲ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 96 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿಲ್ಲ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ಕಳೆದ 96 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸದ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 16, 2025, 04:22 PM IST
  • ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅವುಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 96 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿಲ್ಲ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

Vatican city: ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅದೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 96 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸದ ದೇಶವೂ ಇದೆ..  

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅವುಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ನೋಡಿದಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇಂದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಣ್ಣ ದೇಶ, ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ.. ಗೋವಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇಟಲಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ರೋಮ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು, ರಾಜಧಾನಿ ರೋಮ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಣ್ಣ ದೇಶ, ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ.. ಗೋವಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!

ಯುರೋಪಿನ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇವಲ 44 ಹೆಕ್ಟೇರ್. 1871 ರವರೆಗೆ, ಇಟಲಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಹುಪಾಲು ಪೋಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಟಲಿ ಏಕೀಕೃತ ದೇಶವಾದಾಗ, ಪೋಪ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 800 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30-40 ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ 96 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಬಿಷಪ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಡಿನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಪ್‌ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

