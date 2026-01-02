English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಿಧಿ..! ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಏನು?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಿಧಿ..! ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಏನು?

Pakistan: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೇ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 2, 2026, 03:05 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಿಧಿ..! ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಏನು?

Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದ ಕೊಹತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಶ್ಪಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 4100 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಘನ ಅಡಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಹ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ನೋಡುವ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗಲೂ ನೆರೆಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ನಟನ ಕ್ರೇಜ್‌

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶಹಬಾಜ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಜನರ ಸಭೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತೈಲ ಅನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಶ್ಪಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ದೊಡ್ಡ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾದಿಂದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದವರೆಗಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆಯೇ? ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲ ಈ ಬಲಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಡಾಲರ್‌ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಯಾರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

