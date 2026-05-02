oil transport from iran to pakistan road: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದೆ. ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
oil transport from iran to pakistan road: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.
ಈಗ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಇರಾನ್ನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸುಮಾರು 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಜಹೇದಾನ್ ನಡುವೆ 732 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ವಾದರ್ನಿಂದ ಚಾಬಹಾರ್ಗೆ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು. ಇದು ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ತಫ್ತಾನ್-ಮಿರ್ಜಾವೆ, ಗಬ್ದ್-ರಿಮ್ದಾನ್, ಮಂಡ್-ಪಿಶಿನ್, ಚಡ್ಗಿ-ಕುಹಕ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಇವೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತೈಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತವು ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 64 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5.33 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ 3.37 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.