  Kannada News
  World
  • ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಯರ್.. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಯರ್.. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

mexico unique noche buena beer:  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಔಷಧಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯುವ ಬಿಯರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಿಯರ್ ಯಾವುದು.. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:11 AM IST
  • 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಬಿಯರ್‌
  • ಈ ವಿಶೇಷ ಬಿಯರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಯರ್.. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

mexico unique noche buena beer:ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, ಜನವರಿ 26 ರಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನದಂದು ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಬಿಯರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ ಏಟಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಂಗೋವರಾ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!

ಬಿಬಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆನೆ, ಸಿಹಿ ಕೊಕ್ವಿಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ, ಬಿಸಿ ಗ್ಲುಹ್ವೀನ್ (ಮಲ್ಲ್ಡ್ ವೈನ್) ನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮಾಲ್ಟ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾಕ್ ಶೈಲಿಯ ಬಿಯರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ..

ಈ ವಿಶೇಷ ಬಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು 'ನೋಚೆ ಬ್ಯೂನಾ', ಅಂದರೆ 'ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿ' ಅಥವಾ 'ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಈವ್'. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಯರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಚೆ ಬ್ಯೂನಾ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ರಜಾದಿನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. "ಟಕಿಲಾ! ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಲೇಖಕಿ ಮೇರಿ ಸರಿತಾ ಗೈಟನ್ ಈ ಬಿಯರ್ ಆಗಮನ ಎಂದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ರಜಾದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

1924 ರಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರೂವರ್ ಒಟ್ಟೊ ನ್ಯೂಮೇಯರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. 1938 ರಲ್ಲಿ, ಒರಿಜಾಬಾ ಬ್ರೂವರಿಯು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ನೋಚೆ ಬ್ಯೂನಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹೆಸರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಪ್ಪನೆಯ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ..

