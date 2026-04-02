Trump on Operation Epic Fury: ಇರಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ- ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್

Donald Trump on Iran War: ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಾಗಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ʼಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿʼ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 34 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ʼಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿʼ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಬಂಕರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 12,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಾನ್ನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 155ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
President Trump Delivers an Address to the Nation, Apr. 1, 2026
— The White House (@WhiteHouse) April 2, 2026
ಇರಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಗಲ್ಫ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ದೇಶಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ತೈಲವನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿ ಎಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ತೈಲ ಅವಲಂಬಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೈಲವಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅವರ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸೈನ್ಯ!
ಇರಾನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇನೆಯು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇನೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತೈಲ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತೈಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಂತಹ ದೇಶವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ತೈಲವನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್