ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (JeM) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್‌ನ 14 ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ (PoK) JeM ಮತ್ತು ಲಶ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ (LeT) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿವರಗಳು:

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಹವಲ್ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ JeMನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮದರಸವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಮಸೂದ್ ಅಜರ್, ಅವನ ಸಹೋದರ ಅಸ್ಗರ್, ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ JeM ಸದಸ್ಯರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು "ನಿಖರ, ಗುರಿಯಿಟ್ಟ, ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸದ" ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವುದೇ ಸೈನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

🚨🚨🚨 Big Flash News According to JeM Sources close to Maulana Masood Azhar' states that Jaish chief Maulana Masood Azar's entire family including his elder sister has been killed in the #OperationSindoor strike on a Madrasa in Bahawalpur Isko Bolte Ha"GHAR MEIN GHUSKE MARNA" pic.twitter.com/EcRH6uFhYz — Naren Mukherjee (@NMukherjee6) May 7, 2025

Confirmation of Maulana Masood Azhar's family in the casualties pic.twitter.com/8RwOYE0Rar — Journalist V (@OnTheNewsBeat) May 7, 2025

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಾವು:

ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಸೂದ್ ಅಜರ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವನ 14 ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ JeMನ ಕೇಂದ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮಸೂದ್ ಅಜರ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹವಲ್ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇತರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು JeMನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಭಾರತದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

🚨#Opsindoor Update:

Intel reports suggesting that -Masood Azhar’s elder sister along with her family,

Maulana Kashif and his family,

Moulna Abdul Rauf’s grand son,elder Daughter and four children, Appa saiudi and his family has died in India’s strike at #Bhawalpur Markaz. pic.twitter.com/99ecOi6Y5V — Pranay Upadhyaya (@JournoPranay) May 7, 2025

ಯಾರು ಈ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ?

ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ (ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್) ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (JeM) ಎಂಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ. 1968ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಹವಲ್ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವನು ಡಿಯೋಬಂದಿ ಜಿಹಾದಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ನ್ನು 2000ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ 2001ರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ದಾಳಿ, 2016ರ ಪಠಾನ್‌ಕೋಟ್ ವಾಯುನೆಲೆ ದಾಳಿ, ಮತ್ತು 2019ರ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ (40 CRPF ಯೋಧರು ಮೃತರಾದ) ಸೇರಿವೆ.

ಅಜರ್ 1999ರ ಕಂಧಾರ ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ JeM ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಆಗಿನಿಂದ, ಅವನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಂಟರ್-ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ISI) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ, ಭಾರತ, ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು JeM ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಅಜರ್ ಒಬ್ಬ ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

