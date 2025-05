"ಓ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು"..! ಬಾ.. ಬಾ.. ಅಂತ ಕರೆದು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಗಳಗಳನೇ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್‌ ಸಂಸದರು.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

India Attack on Pak live updates : ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಪ್ರತೀಕಾರ "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ" ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂರು ಸೇನೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿನ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ 15 ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು.

ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 12 ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸತಿ ದೇವಿಯ ತಲೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಗ.. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿಪೀಠ: ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರೂ ಆರಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Pakistani Parliament Member breaks down inside National Assembly of Pakistan after #OperationSindoor impact. Cries for help to Allah. This is Major Tahir Iqbal, former officer of Pakistan Army, now a Pakistani politician. This is the real mood in Pakistan. pic.twitter.com/Xeg7GzxRx4

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 8, 2025