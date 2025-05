Operation Sindoor: ದಾಳಿ ನಡೆದ ರಾತ್ರಿ ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಿದ್ದೇಕೆ ? ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡೆ ..!

ಲಾಹೋರ್: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುರಿದ್ಕೆ ಬಳಿಯ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಸೀದಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 6, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ಮಸೀದಿಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಜೈಷ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಫೀಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್‌ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ (ಪಿಒಕೆ) ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು "ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸಂಯಮಿತ" ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

On normal days, girls are not allowed in mosques.

Yesterday, young girls were killed in a mosque during the night.

What exactly are young girls doing inside mosques at night when they are not allowed during the day?pic.twitter.com/I776RWVXER

— Rishi Bagree (@rishibagree) May 7, 2025