  • Pak: ಹೋಟೆಲ್‌ ಬಿಲ್‌ ಕಟ್ಟಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಹಾಕಿ ಟೀಮ್‌!...ಪಾಕ್‌ಗೆ ಎಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ

pak hockey players wash dishes: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ ಬಿಲ್‌ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದಲ್ಲದೇ..ಹೋಟೆಲ್‌ ಕಿಚನ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 18, 2026, 09:38 PM IST
  • ವಾಸ್ತವ ಹೂಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡಿದ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರರು
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರರ ಪರದಾಟ
  • ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜವೆಂದ ಪಾಕ್‌ ಹಾಕಿ ನಾಯಕ ಅಮ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಬಟ್

pak hockey players: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು..ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ ಬಿಲ್‌ ಕಟ್ಟಲ್‌ ಹಣ ವಿಲ್ಲದೇ  ಹೋಟೆಲ್‌ವೊಂದರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..ಈ ಅವಮಾನದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಮ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಬಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದರು. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊಗಳು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಯಕ ಅಮ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಬಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದು ವಾರಪೂರ್ತಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ವಸತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ "ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ICC T20 Rankings; ಟಾಪ್‌- 10ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಂ 1, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್..?‌

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಪಿಎಸ್‌ಬಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿಎಚ್‌ಎಫ್ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಕ್ಯಾನ್‌ಬೆರಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಮಾನ ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಸಿಡ್ನಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 13-14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ತಲುಪಿದಾಗ, ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಟಗಾರರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು ಮತ್ತು 2-3 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಲೆಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯರು ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಂಡವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿತು, ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಮ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಬಟ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಿಡ್ನಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ತಂಡ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಬಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ), ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಸಹಾಯಕ ಜನರಂತೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ದೇಶದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಅಮ್ಮದ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಜುಗರದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಬೇರೊಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಮ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಬಟ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿದ ತಾವೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನುವಂತಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು, ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಪಿಎಚ್‌ಎಫ್) ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇದ್ದ ತಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ ಅವರ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆಟಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಂಚಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ  ಶಕೀಲ್ ಬಟ್  ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೂ, ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ನಂತರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪೇರಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಳಿ 12 ರಿಂದ 15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಸಹಾಯಕ ಜನರಂತೆ ಸುತ್ತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಮಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಮ್ಮದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ, ನಾವು ನಂತರ ಹೋಬಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ ಎಂದು ನಾನು ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ನಿಜ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವಿಷಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನಿಸಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕವೇ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಹಣ..!

