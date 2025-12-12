English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (LUMS) ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಪುರಾಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನದವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:07 PM IST
ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜೊತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಾಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ..!

ಲಾಹೋರ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕುರಿತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (LUMS) ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕುರಿತು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ LUMS ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, LUMS ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಗೀತಾ-ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ..!

ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (LUMS) ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಪುರಾಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನದವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯೇ ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕುರಿತಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು (LUMS) ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಯಮಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸೀಟುಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, 2027 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಜು-ಲೀಲಾ- ಸಂತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..!

 ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಗೀತಾ-ಮಹಾಭಾರತ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭ..!

ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ LUMS ನ ಗುರ್ಮಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಅಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾಸ್ಮಿ 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (LUMS) ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಗೀತೆ-ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರಿತು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಖಾಸ್ಮಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಂಜಾಬಿ, ಪಾಷ್ಟೋ, ಸಿಂಧಿ, ಬಲೂಚಿ, ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ LUMS ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪದಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಭಾಷಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.! ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ಸಾವಿರ ರೂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು..!

LUMS ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು..!

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, LUMS ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ತಾಳೆಗರಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸ ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್. ವೂಲ್ನರ್ 1930 ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1947 ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾಗಿಲ್ಲ.

