  • Kannada News
  • World
  • Pakistan-Afghanistan War: ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳು ಯಾರ ಪರ?

Pakistan-Afghanistan War: ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳು ಯಾರ ಪರ?

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಬೂಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂದಹಾರ್ ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗಳ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ದೇಶಗಳಾಗಿರುವ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಗಳು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 27, 2026, 07:28 PM IST
  • ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ
  • ಭಾರತ ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಎರಡು ದೇಶಗಳು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು

Pakistan-Afghanistan War: ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳು ಯಾರ ಪರ?

ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಯುದ್ದದ ಭೀತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪಾಕ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ.ಹೌದು ಅದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ದ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಬೂಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂದಹಾರ್ ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗಳ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ದೇಶಗಳಾಗಿರುವ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಗಳು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ 16 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು..! ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಜನತೆ..! 

1. ಭಾರತ

ಭಾರತವು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಏಕೈಕ ದೇಶವೆಂದರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು

2. ಚೀನಾ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಮಿರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಮಾವೋ ನಿಂಗ್ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

3. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ

ಇನ್ನೂ ರಷ್ಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು.ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರೆ ಮಾರಿಯಾ ಜಖರೋವಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಪ್ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ರಷ್ಯಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾಯ್ದುನೋಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ 'ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್': ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ:

ಈಗ ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಯುದ್ದದ ಭೀತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂತರವು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಫಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸುಮಾರು 660,000 ಸಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 560,000 ಸೈನ್ಯ, 70,000 ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು 30,000 ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಚೀನಾ ದೇಶದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಸುಮಾರು 172,000 ಸಕ್ರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 2 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ತಾಲಿಬಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸೋವಿಯತ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುಮಾರು 170 ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ ಆದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
 

Pakistan-Afghanistan WarPakistanTalibanopen warIndia

