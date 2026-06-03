ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ರಫೇಲ್' ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಚೀನಾದಿಂದ J-10CE ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಒಪ್ಪಂದದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 16 J-10CE ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ರಫೇಲ್ ಎದುರಿಸಲು ನಡೆದಿದ್ದ 36 ಜೆಟ್ಗಳ ಒಪ್ಪಂದ
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ರಫೇಲ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬಲವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದಿಂದ ಒಟ್ಟು 36 J-10CE ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚೀನಾದ J-10CE ಅನ್ನು ರಫೇಲ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದುವರೆಗೆ 20 ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿದ ಸಾಲದ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ವಿಮಾನಗಳ ವಿತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉಳಿದ 16 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನಿಗದಿತ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ (IMF) ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚೀನಾ ತಡಮಾಡದೆ ವಿಮಾನಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತಡೆದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ ಜೆ-10ಸಿಇ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಳಂಬ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ.
ಜೆ-35 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಖರೀದಿಯೂ ಅನುಮಾನ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 'J-35 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್' ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 4.5-ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಧುನಿಕ ವಿಮಾನವಾದ J-10CE ಗೆ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಲೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ.