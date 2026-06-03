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ಭಾರತದ 'ರಫೇಲ್' ಎದುರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಸರಬರಾಜು ತಡೆದ ಚೀನಾ!

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ರಫೇಲ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬಲವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದಿಂದ ಒಟ್ಟು 36 J-10CE ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚೀನಾದ J-10CE ಅನ್ನು ರಫೇಲ್‌ಗೆ ನೇರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 03, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:00 PM IST
ಭಾರತದ 'ರಫೇಲ್' ಎದುರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಸರಬರಾಜು ತಡೆದ ಚೀನಾ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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