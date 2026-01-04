ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಗನಸಖಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Pakistan Air Hostesses: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ (PIA) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಗನಸಖಿಯರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಗಗನಸಖಿಯರಿಗಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಗನಸಖಿಯರು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಗನಸಖಿಯರ ಉಡುಪಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ, ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಗಗನಸಖಿಯರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸಿದರೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗಗನಸಖಿಯರು ಸೀರೆ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಿಐಎ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಗನಸಖಿಯರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಿಐಎ ಗಗನಸಖಿಯರ ಮೊದಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯರ್ ಕಾರ್ಡಿನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಪಿಐಎ ತನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತು. 2016ರಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಯರ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಯಮವು ದೇಶದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಐಎ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಗನಸಖಿಯರ ಮೇಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಕೇವಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೂದಲು, ಮೇಕಪ್, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರ್ತನೆಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಐಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಗನಸಖಿಯರು ಉಳಿದ ದೇಶಗಳ ಗಗನಸಖಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಐಎ ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಗನಸಖಿಯರ ವೃತ್ತಿ, ಉಡುಪು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.