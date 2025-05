Syed Asim Munir: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್‌ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಪದವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತಗಾರ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ನಂತರ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ 2ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನರಲ್‌ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಈ ಬಡ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ʼಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ʼ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ‌ʼಆಪರೇಷನ್ ಬನ್ಯಾನುನ್ ಮಾರ್ಸೂಸ್ʼ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಶೌರ್ಯ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

On behalf of the entire nation, I extend my heartfelt felicitations to General Syed Asim Munir, NI (M) on his well-deserved promotion to the rank of Field Marshal. His exemplary leadership during Operation Bunyan-um-Marsoos crushed enemy’s nefarious designs and brought great…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 20, 2025