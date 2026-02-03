ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಧರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇರದ ವಿಚಿತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗಿದೆ

Pakistan Army: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್’ ನಂತರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,50,000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹75,000ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು $900 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು $3,000 ಆಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಬಹುದು. ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನ, ಚಾಲಕ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಡೈರಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸೇನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಲಾಭಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಬಹಾವಲ್ಪುರ್ ಗ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದರೂ, ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.