ಪಾಕ್‌ ಚೀನಾದವರಿಗೆ ತರಕಾರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಮಾರುತ್ತಾರೆ!? ಅದೂ ಕೆವಲ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ?

Pakistan bride market: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು, ಚೀನಾ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 25, 2025, 11:39 AM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾಳ ಮುಖವಿದೆ.
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಕ್‌ ಚೀನಾದವರಿಗೆ ತರಕಾರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಮಾರುತ್ತಾರೆ!? ಅದೂ ಕೆವಲ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ?

Pakistan bride market: ಬೀಜಿಂಗ್‌ಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗಾಧ ಸಾಲದಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಅಧೀನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ರಹಸ್ಯವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಗ್ವಾದರ್ ಬಂದರಿನಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತನ್ನ "ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಹೋದರ"ನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾಳ ಮುಖವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವತಿಯರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು, ಅವರನ್ನು 'ವಧು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ' ಚೀನಾದ ಪುರುಷರಿಗೆ $700 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಹಸ್ಯ 'ವಧು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ' ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 'ವಧು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಚೀನಾದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯುವತಿಯರನ್ನು $700-3,200 (PKR 2-9 ಲಕ್ಷ) ಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹುಡುಗಿಯ 'ಬೆಲೆ' ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಿರಿಯ, ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೇ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು! ಇದರ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವಿಷ ತಗುಲಿದ್ರೂ ಬದುಕೋದು ಡೌಟ್‌..

ಈ ಯುವತಿಯರನ್ನು ನಂತರ 'ಮದುವೆ'ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಚೀನೀ ಪುರುಷರಿಗೆ 'ವಧು'ಗಳೆಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ 'ಮಾಲೀಕರ' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಗುಲಾಮರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾರುತ್ತವೆ?

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾವಲುಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರದ ಗಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಚೀನೀ ಪುರುಷರಿಗೆ 'ಮದುವೆ' ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

"1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಂಡತಿ" ಮತ್ತು "ಉಚಿತವಾಗಿ ಪೋಷಕರು" ಎಂಬಂತಹ ವೈರಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಜನರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಾಸ್ತವವು ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಬಡತನವು ದೂರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ ವೇಳೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಜೈಶ್‌ ಹೊಸ ಕುತಂತ್ರ! ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭ

ಹಣದ ಹೊರತಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಹುಡುಗಿಯ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಸಹ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಪೋಷಕರು ಸಹ ವಧುವಿನ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯರು 'ಬೇಡಿಕೆ'ಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಿಪಶುಗಳು 12-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು 629 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು 'ಮದುವೆ'ಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೇ ಸಾಕು ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಧು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನೀ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಎರಡೂ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಈ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 'ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ' ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್‌ನಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡುವೆ ತೆಳುವಾದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಿಂಗ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 35 ಮಿಲಿಯನ್ 'ಹೆಚ್ಚುವರಿ' ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದೋರು ಯಾರೂ ವಾಪಾಸ್‌ ಬಂದಿಲ್ಲ! ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

