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Pakistan Bus Accident: ಭೂಕಂಪ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ; ಬಸ್‌ ಬಿದ್ದು 40 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವು, 8 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ

Bus Crash: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 3) ಮುಂಜಾನೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ದುರಂತದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 8 ಜನರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 03, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:02 PM IST
Pakistan Bus Accident: ಭೂಕಂಪ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ; ಬಸ್‌ ಬಿದ್ದು 40 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವು, 8 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Pakistan Bus Accident: ಭೂಕಂಪ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ; ಬಸ್‌ ಬಿದ್ದು 40 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವು, 8 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ
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