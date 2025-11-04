English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ನೌಕಾಪಡೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಚೀನಾದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌!  

pakistan china submarine deal: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹ್ಯಾಂಗೋರ್-ವರ್ಗದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೌಕಾ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 4, 2025, 06:13 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ಮತ್ತು ಭೂ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ
  • 2020 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ 81% ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದಿವೆ

pakistan china submarine deal: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹ್ಯಾಂಗೋರ್-ವರ್ಗದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೌಕಾ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.  ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡಲ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಚೀನಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಸಿಪಿಇಸಿ) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸೇನಾ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ? ಪಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿರುವುದೇಕೆ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ನವೀದ್ ಅಶ್ರಫ್, ಚೀನಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳಿಗೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ಹ್ಯಾಂಗರ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲ ಹಡಗನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಡಗನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. "ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಪಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಬೆಂಬಲ ಈಗ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ ಭಾರತ? ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ಮತ್ತು ಭೂ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 2020 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ 81% ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೀಜಿಂಗ್ ಜೆಎಫ್ -17 ಥಂಡರ್ ಮಲ್ಟಿ-ರೋಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಚೀನಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಮಾನವರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, AI ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಪ್ರಾಭಲ್ಯತೆ:
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಎರಡು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳನ್ನು - ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ - ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರು ಕಲ್ವರಿ-ವರ್ಗದ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್‌ನಂತಹ ಪರಮಾಣು-ಚಾಲಿತ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಬ್‌ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಅಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕೋಲ್ಕತಾ-ಕ್ಲಾಸ್‌ನಂತಹ ಡಜನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧ್ವಂಸಕ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

