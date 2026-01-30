ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ! ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ನೆರೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಭಾರತದ ನೆರವು?

Trump Peace Council: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ (Peace Council) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅದರ ಅಧಿಕೃತ X (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ)ನ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕತಾರ್, ಟರ್ಕಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕವು ಸುಮಾರು 60 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾತ್ರ ಗಾಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಡಳಿಯ ಕರಡು ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲು ಬಯಸುವ ದೇಶಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣಕಾಸು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಈ ಮಂಡಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಶ್ವೇತಭವನವು 60 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ 20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆ ಸೇರಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ 35 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದವು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.