ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ವಿನಾಶದ ಕೊನೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೆರೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ?

Pakistan economic crisis: ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 15, 2026, 05:45 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚೀನಾದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದೆ
  • ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ವಿನಾಶದ ಕೊನೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೆರೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ?

Pakistan economic crisis: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ "ಕಾಗದ ಪ್ರಗತಿ" ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೇಬು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 

50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತರವು ಈಗ ದೇಶವನ್ನು "ವಿಫಲ ರಾಜ್ಯ" ವಾಗುವ ಅಂಚಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲಕ್ಕಿದ್ಯಾ.? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..

ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವು ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದು ಈ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಆದಾಯವು ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರಾಸರಿ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕೇವಲ 2.47 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2.55 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌..! ಪ್ರಬಲ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧ

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವುದಾರೆ.. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೊರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರಕ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ₹146,920 ಮೀರಿದೆ, ಆದರೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹42,412 ನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. 2018 ರಿಂದ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 119 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಡವರ ಆದಾಯವು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬಡವರು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರುದ್ಯೋಗ 
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚೀನಾದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು "ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್" ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಯುವಕರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಪದವಿ ನೀಡುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ತರಬೇತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯುವಜನರು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ವಿನಾಶದ ಕೊನೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕ್‌ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೂರೈಕೆ-ಬದಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

