  • Kannada News
  • World
  • ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ.. ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ.. ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

highest homeless population report : ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 6, 2026, 05:11 PM IST
  • ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ

ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ.. ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

homeless population: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಜನರ ಕುರಿತು ನಡೆಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಗಂಭೀರ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 2020ರ OECD ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಯರ್.. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಹಣದುಬ್ಬರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ದುರ್ಬಲ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ದೊರಕದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (PMAY) ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಸತಿ ರಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 17.7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ..! ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಯ್ತು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿ

ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್‌ನಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. OECD ವರದಿ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
 

