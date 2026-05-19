Pakistan: ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಜಾಟ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಿನಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಲು ಮತ್ತು ತೆಹ್ರೀಕ್ ಇ ತಾಲಿಬಾನ್ ಉಗ್ರರ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕನಿಷ್ಠ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಲಾ ಜರ್ಗೂನ್ ಘರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತಚರ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 35 ಉತ್ರರನ್ನು ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಉಗ್ರ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರ ಶಾಹಿದ್ ರಿಂಡ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕ್ವೆಟ್ವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮೇ 13ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಉಗ್ರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಷೇಧಿತ Tehreek-e-Taliban Pakistan ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿಸಲಾದ ಮೂವರು ಕಮಾಂಡ್ಗಳು ಉತ್ತತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಉಗ್ರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಜಾಟ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಿನಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿವೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉಸ್ಮಾನ್ ಜಾಟ್ ನನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬೋಳು ತಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಜಾಟ್ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ ಮಲೇರ್ಕೋಟ್ಲಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದನು. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.