English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪಾಕ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ..!

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪಾಕ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ..!

ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದು 26 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮೇ 7 ರಂದು ಪಾಕ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್  ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪಾಕ್ ವಿಫಲ ದಾಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 28, 2025, 04:55 PM IST
  • ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ದಾಳಿ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ
  • ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ

Trending Photos

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರೀತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..!
camera icon5
Salman Khan Birthday
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರೀತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..!
ಕಾವ್ಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಉಡುಗೊರೆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ರಾ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌..
camera icon6
kavya shaiva family
ಕಾವ್ಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಉಡುಗೊರೆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ರಾ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌..
ಭಾರತದ ಈ ಆರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ..!
camera icon6
largest gold reserves
ಭಾರತದ ಈ ಆರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ..!
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ..
camera icon13
Gajakesari Yoga 2026
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ..
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪಾಕ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ..!
file photo

ನವದೆಹಲಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಳಿಯಿಂದ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇಶವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೂರ್ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧೃಡಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದು 26 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮೇ 7 ರಂದು ಪಾಕ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು.ಇದಾದ ನಂತರ ಪಾಕ್ ವಿಫಲ ದಾಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು.

ನೂರ್ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಹಾನಿ

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ದಾಳಿ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೇ ಈಗ ತನ್ನ ಒಂದು ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಶನಿವಾರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಚಕ್ಲಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಧೃಡಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಾರ್ 'ಭಾರತವು 36 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 36 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 80 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು 80 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 79 ಅನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತು ಈ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ದಾರ್, ಮೇ 9 ರ ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ದಾರ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಜೆಕೆ) ದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಶನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ನಿಖರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು.ಇದಾದ ನಂತರ ಮೇ 13 ರಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತೆಗೆದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರಗಳು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆ, ಸರ್ಗೋಧಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಎಫ್ ಬೇಸ್ ಮುಷಾಫ್, ಭೋಲಾರಿ ವಾಯುನೆಲೆ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಎಫ್ ಬೇಸ್ ಶಹಬಾಜ್ ನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕೆಜಿಗಿದೆ 31 ಲಕ್ಷ, ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೂ ಇದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2025 ಮತ್ತು ಮೇ 10, 2025 ರಂದು ತೆಗೆದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ವಾಯುನೆಲೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೇ 10 ರಂದು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

About the Author
PakistanPakistan News HindiOperation SindoorOperation Sindoor News HindiPakistan Operation Sindoor News Hindi

Trending News