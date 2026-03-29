ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧವು ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು , ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ.. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 11.67 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ 3,150 ರಿಂದ 3,968 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ) ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ 3,900 ರಿಂದ 5,135 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.
ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ರಿಂದ 12,000 ಟನ್ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈದ್ ಮತ್ತು ನೌರುಜ್ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.