  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುದುಕಿಯರೇ ಮಗು ಹೆರೋದು..! ಹದಿಹರೆಯದವರೇ ಮದುವೆಯಾಗೋದು.. ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪದ್ದತಿ ಏನಿದು?

pakistan hunza valley women: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 28, 2025, 11:42 AM IST
  • ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ
  • ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ

pakistan hunza valley women: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಿತ ದೇಶ. ಇದೀಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಯುವವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಿಲ್ಗಿಟ್–ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹುಂಜಾ ಕಣಿವೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 2,500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿಮಪಾತ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಹುಂಜಾ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಕೊಡೋದು! ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ..

ಹುಂಜಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಸಹ ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಚರ್ಮ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು 70 ರಿಂದ 80 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಕೋಚ್‌!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 45–55 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹುಂಜಾ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು 60 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಫಲವತ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಭವಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹುಂಜಾ ಕಣಿವೆ

ಈ ಅಪರೂಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಂಜಾ ಕಣಿವೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ವಾತಾವರಣವೇ ಈ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

