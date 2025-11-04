ಲಾಹೋರ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು.ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸ್ವತಃ ಮತಗಳಿಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಬಿಸಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ, ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ಥಾನವು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ, ಮುನೀರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ಥಾನವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ, ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ನಂತರ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.ಇದಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಕ್ಷಣದ ಅಧಿಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.