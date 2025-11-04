English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್‌ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟ ಪಾಕ್..!

ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್‌ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟ ಪಾಕ್..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 4, 2025, 06:44 PM IST
  • ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅವರಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ಥಾನವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ

Trending Photos

BBK12: ಕೂಗಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ರಿಷಾ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌?
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK12: ಕೂಗಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ರಿಷಾ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌?
ರಕ್ಷಿತ್‌, ರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೂ ರಿಷಬ್‌ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಕೊನೆಗೂ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
camera icon5
Rishabh Shetty
ರಕ್ಷಿತ್‌, ರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೂ ರಿಷಬ್‌ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಕೊನೆಗೂ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತರುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Gold limit
ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತರುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಶನಿ ಮಹಾದಶ: 2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Shani Gochar
ಶನಿ ಮಹಾದಶ: 2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್‌ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟ ಪಾಕ್..!

ಲಾಹೋರ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು.ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸ್ವತಃ ಮತಗಳಿಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಮನೆಮಾರಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ!

ಬಿಬಿಸಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ, ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ಥಾನವು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ, ಮುನೀರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ಥಾನವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ, ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ನಂತರ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.ಇದಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಕ್ಷಣದ ಅಧಿಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

 

About the Author
Pakistan GovernmentAsim MunirPakistan ArmyPakistan NewsWorld News

Trending News