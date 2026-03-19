ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಗಿಂತಲೂ ಪಾಕ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ತುಳಸಿ ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 19, 2026, 02:08 AM IST
ಪಾಕ್ ದೇಶವು ಅಮೆರಿಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ತುಳಸಿ ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಬ್ಬಾರ್ದ್ "ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೊಸ, ಮುಂದುವರಿದ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ಸಮುದಾಯ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಗಬ್ಬಾರ್ದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 16,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಇಂದು ಸುಮಾರು 3,000 ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಎದುರಾಳಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು, ಅಂದಿನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಬ್ಬಾರ್ದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಕ್ ದೇಶವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದರು.

