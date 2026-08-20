ದೆಹಲಿ : ಭಾರತದ 'ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ' ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕಾ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜಲಪ್ರಳಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾ, ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ʻಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ʻಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನ ಭಾರತ ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆʼ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸಮೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ಮೂರನೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್, ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು 'ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ದಾಲ್ ಲೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿರುವ ಗೋರ್, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿಯ ಈ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ರಾಗವನ್ನು ಕಂಡು ನೆರೆದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ದಿಗಿಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕ್ ನಾಯಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರು ʻಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ (PoK) ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ. PoKಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಬಡತನ, ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಗಡಿ ಆಚೆಯ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. PoKಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಜನರು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಧ್ವನಿ ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ತಲುಪಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರು ʻಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗʼ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ನ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಯಭಾರಿ (ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಅಫೇರ್ಸ್) ನಟಾಲಿ ಬೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿ ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು 'ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಳೆಯ ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (UN) ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೋದನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ನಂಬಿತ್ತೋ, ಅದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದೇ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಅವರು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಲೆವೆಲ್-4' ಪ್ರವಾಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ . ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಅಶಾಂತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ'ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಜೆ.ಅಕ್ಬರ್, ʻಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಭಾಗʼ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, PoKಯನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆದುರು ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೈಜ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದ್ದು, Pok ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ PoK ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.