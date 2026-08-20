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ಮತ್ತೇ 'ನರಿ ಬುದ್ಧಿ' ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪಾಕ್‌ : ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಸೀಲ್‌ಡೌನ್..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ 'ನರಿ ಬುದ್ಧಿ' ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಸೀಲ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ತಾಲೀಮೇ? ಅಥವಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಪಾಕ್ ಹೂಡಿರುವ ಗುಪ್ತ ತಂತ್ರವೇ? ಅತ್ತ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಂ ಮುನೀರ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 20, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:44 PM IST
ಮತ್ತೇ 'ನರಿ ಬುದ್ಧಿ' ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪಾಕ್‌ : ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಸೀಲ್‌ಡೌನ್..!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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