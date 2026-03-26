ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯಯುಕ್ತ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಪತ್ತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಕ್ಯೂಏರ್ 2025 ವರದಿಯು ಪರಿಸರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶವು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಕ್ಯೂ ಏರ್ 2025 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾನವನ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ 13 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರರ್ಥ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಣಗಳು ಜನರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವರದಿಯು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
1. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊಗೆ: ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
2. ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ: ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಪರಿಸರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
3. ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದು: ಕೃಷಿ ಋತು ಮುಗಿದ ನಂತರ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಗೆ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹರಡಿ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು (PM 2.5) ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೃದ್ರೋಗ, ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು IQ ಏರ್ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.