ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್‌ ಮುನಿರ್‌ ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ..!

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಶೆಹಬಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಂಸತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು,ಅಲ್ಲಿ 27ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ 243 ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪಾಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.