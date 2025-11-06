English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್‌ ಮುನಿರ್‌ ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ..!

ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್‌ ಮುನಿರ್‌ ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ 243 ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 6, 2025, 08:27 PM IST
  • ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್‌ ಮುನೀರ್‌ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
  • ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಸಂವಿಧಾನದ 243 ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿವೆ

Trending Photos

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
Shukra Gochar
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ
ನಯನತಾರಾ - ತ್ರಿಶಾ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏಕಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ನಡುವೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರದಿತ್ತು
camera icon6
Trisha Krishnan
ನಯನತಾರಾ - ತ್ರಿಶಾ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏಕಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ನಡುವೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರದಿತ್ತು
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
Weight loss drinks
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
camera icon6
who is Zohran Mamdani
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್‌ ಮುನಿರ್‌ ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಶೆಹಬಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರ

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಮ್‌ ಮುನೀರ್‌ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಂಸತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು,ಅಲ್ಲಿ 27ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ 27 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ 243 ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪಾಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author
Pakistan constitutional amendmentAsim Munir military powerPakistan Army Chief influence27th Amendment PakistanPakistan civil-military relations

Trending News