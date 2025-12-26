English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Pakistan alcohol export: ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾರಾಯಿ ಘಟಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:08 PM IST
  • ಮುರ್ರಿ ಬ್ರೂವರಿ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು

ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Pakistan alcohol export: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಾರಾಯಿ ಘಟಕವಾಗಿರುವ ಮುರ್ರಿ ಬ್ರೂವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮದ್ಯ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1860ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ.

ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಗಳಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಫ್ತು ಪುನರಾರಂಭದಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಇಸ್ಫನ್ಯಾರ್ ಭಂಡಾರ, ಇದನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜರೂ ಈ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ರಷ್ಯಾದ ವೈನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ? ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 520 ಟನ್ ವೈನ್ ಸೇವನೆ..!

ಮುರ್ರಿ ಬ್ರೂವರಿ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುರ್ರಿ ಬ್ರೂವರಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಬಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ಷದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಮ

ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುರ್ರಿ, ಇದೀಗ ಜಪಾನ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
 

