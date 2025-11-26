ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ. ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Rupee Value: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 26, 2025, 05:54 PM IST
  • US ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ
  • ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ

Indian Rupee Value: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹತ್ಯೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ತಂದಿದೆ.

ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ನಡುವೆ, “ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತದ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೋಲಿಕೆ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ INR ಮೌಲ್ಯ:
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ (PKR) 1948ರಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ₹1 = 3.14 PKR, ಅಂದರೆ ₹100 = 314 PKR. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ INR ಮೌಲ್ಯ:
ಅಫ್ಘಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿ (AFN) ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ₹1 = 0.74 AFN, ಅಂದರೆ ₹100 = 74.15 AFN. ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿಯಮಗಳು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿಯಮಗಳ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: US ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ – ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು. ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ – ಬಂಡವಾಳ ವಲಸೆ ತಡೆಯಲು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಷೇಧ – ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.
 

