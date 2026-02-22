English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಡತನ! ವೈರಿ ದೇಶದ ಮುಂದೆಯೇ ಕೈಚಾಚುವ ಸ್ಥಿತಿ..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಡತನ! ವೈರಿ ದೇಶದ ಮುಂದೆಯೇ ಕೈಚಾಚುವ ಸ್ಥಿತಿ..

Pakistan Poverty Rate: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಡತನ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಸಹ ಹಣ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 22, 2026, 12:03 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಡತನ
  • ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ

Trending Photos

ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿತ್ತಿದ ಒಂದು ಬೀಜ ಇಂದು ಪ್ರತೀ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು! ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ
camera icon5
Tomato
ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿತ್ತಿದ ಒಂದು ಬೀಜ ಇಂದು ಪ್ರತೀ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು! ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕ್‌.. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ?
camera icon8
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕ್‌.. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ?
ಆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಬಿಟ್ಟ..! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅಂದಿನ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon5
ACTRESS
ಆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಬಿಟ್ಟ..! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅಂದಿನ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನಿಂಬೆ ರಸ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದಿಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
camera icon6
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನಿಂಬೆ ರಸ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದಿಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಡತನ! ವೈರಿ ದೇಶದ ಮುಂದೆಯೇ ಕೈಚಾಚುವ ಸ್ಥಿತಿ..

Pakistan Poverty Rate: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದು, 2024-25ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 28.8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 6.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. 2018-19ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 21.9ರಷ್ಟಿದ್ದ ಬಡತನವು ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೇ ಆದ್ಯತೆ:
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದ್ಯತೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಭಾರತದಂತಹ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದ ನೀತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಪಾರ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ರಕ್ತ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ..! ಏನಿದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು?

ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪ್ರಭಾವ, ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕುಸಿತವು ಬಡತನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೋಧಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.

ದೇಶವನ್ನು ದಿವಾಳಿತನದಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ (IMF) ವಿಧಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿವೆ. ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದುಹೋಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 171 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ತನ್ನ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಡತನದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು: ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನಹಿತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ದೇಶವು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Pakistan Poverty Rateeconomic crisisIMF LoansInflation in PakistanPoverty comparison India vs Pakistan

Trending News