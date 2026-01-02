English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ..! ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಯ್ತು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿ

pakistan rare animal: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆದಾಯ ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 2, 2026, 05:54 PM IST
  • ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆದಾಯ ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

pakistan rare animal: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ರೋಫಿ ಬೇಟೆ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಗೋರಲ್‌ಗಳು (Grey Goral) ಈ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬೇಟೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೇ ಗೋರಲ್‌ಗಳು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಮೇಕೆ ಜಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಐಯುಸಿಎನ್ (IUCN) ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾದ ಟೋರ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕ ಡ್ಯಾರನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮುಲ್ಲೆನ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೇಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗದ ಟ್ರೋಫಿ ಬೇಟೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಟ್ರೋಫಿ ಬೇಟೆ ಪರವಾನಗಿ ಎಂಬುದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಸೀಮಿತ ಬೇಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಗೋರಲ್ ಬೇಟೆಯಿಂದ 54,500 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗದ ಟ್ರೋಫಿ ಬೇಟೆ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 3,98,500 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು (ಸುಮಾರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ) ಗಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಬೇಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 80 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುತೂಹಲಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಬೇಟೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಗೋರಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೇಟೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (CITES) ಅನುಮತಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಟೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

 

