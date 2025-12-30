English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೆಡಿ! ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..

ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೆಡಿ! ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..

Pakistan: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್ಐ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 30, 2025, 05:01 PM IST
  • ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು
  • ಬೈಸ್ರಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು

Trending Photos

60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..ಈಗ ಸಲ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Salman Khan Net Worth
60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..ಈಗ ಸಲ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಜನವರಿ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ!!
camera icon5
Surya Nakshatra Gochar
ಜನವರಿ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ!!
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಇದು..
camera icon5
stop white hair naturally
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಇದು..
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ!
camera icon10
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ!
ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೆಡಿ! ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..

India vs Pakistan: ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025 ರಂದು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಬೈಸ್ರಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್‌ಐ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 150 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಟಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿತೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಗಿಯಾದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮಂಜು ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈಗ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಜನಾಂಗ! ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಸುಗಳೇ ಇವರ ಸರ್ವಸ್ವ.. 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವಕರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.. ಈ ಯುವಕರು ಕ್ರೀಡೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ 150 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಯವಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 70 ಜನರು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರು ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕುಪ್ವಾರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ನಡೆಯಿತು.

ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ.. ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಜನಾಂಗ! ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಸುಗಳೇ ಇವರ ಸರ್ವಸ್ವ.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

PakistanIndiaisiPahalgam AttackOpertion Sindoor

Trending News