English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪ್ರಬಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದ್ವೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಲಾಭ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಈಗ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ

ಪ್ರಬಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದ್ವೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಲಾಭ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಈಗ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ

India UAE Relations: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಲಾಭ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 20, 2026, 03:31 PM IST
  • ಅಬುಧಾಬಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ADNOC ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ಪೂರೈಸಲಿದೆ
  • ಈ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ, ಯುಎಇಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಧನ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿದೆ.

Trending Photos

BBK12:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಸೀಸನ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
BBK12:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಸೀಸನ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಜಿಮ್‌, ಡಯಟ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ.. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ 5 ಪೇಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಸಲೀಸಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ!
camera icon8
weight loss tips
ಜಿಮ್‌, ಡಯಟ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ.. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ 5 ಪೇಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಸಲೀಸಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ!
BBK12:ವಿನ್ನರ್‌ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
camera icon7
kiccha sudeep
BBK12:ವಿನ್ನರ್‌ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ NPS ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
camera icon6
Pension Reforms
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ NPS ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!
ಪ್ರಬಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದ್ವೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಲಾಭ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಈಗ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ

India UAE Relations: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವೆ $3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ–ಯುಎಇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್-ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಕಟತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ? ಇರಾನ್‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ

ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಭಾರತ, ಯುಎಇಯಿಂದ $3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಖರೀದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಂತೆ, ಅಬುಧಾಬಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ADNOC ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ, ಯುಎಇಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಧನ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಸಹಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ–ಟರ್ಕಿ–ಸೌದಿ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತ–ಇಸ್ರೇಲ್–ಯುಎಇ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಯುಎಇ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಿಂದ ದುಬೈ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ? ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತಾ?

ಭಾರತ–ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಪತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸವಾಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಭಾರತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

 

India UAE RelationsPakistan Saudi ArabiaGulf PoliticsLNG Deal IndiaIndia Middle East Strategy

Trending News